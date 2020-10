SemperI ja Ojasoo tööd tunnustati Austrias

Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo Viinis välja toodud lavastuse «Meister ja Margarita» kostüüm, lavakujundus ja valguslahendus kuulutati 4. oktoobri hilisõhtul Austria teatripreemiate jagamisel parimaks. Tegu on Austria teatriauhindadega, mis on saanud nime luuletaja Johann Nepomuk Nestroy järgi, hõlmatud on nii Viini kui ka ülejäänud Austria teatreid.