Julia Laffranque: Estonia hukk ja õigus tõele

Kuigi inimõiguste valdkonnas on juba pikka aega rõhutatud, et oluline on saada teada tõde inimõiguste rikkumisest, on eraldiseisev «õigus tõele» alles välja kujunemas. Sellele lisanduvad püüded sisustada «õigus informatsioonile» niimoodi, et see võiks aidata kaasa inimõiguste rikkumiste tuvastamisele ja ennetamisele.