Euroopa Keskpank kaalub, milline peaks olema hinnatõus

Hinnatõus tekitab tundeid

Majandusteooria järgi annab keskpanga avaldatud inflatsioonisiht tarbijatele ja ettevõtjatele märku, millist hinnatõusu nad ootama peaksid. Keskpanga seatud eesmärgi muutus peaks järelikult panema inimesi oma ootusi kohendama. Kuidas see kõik tegelikus elus toimib, on siiski võrdlemisi segane. Vähemalt võiks loota, et maailma rahaturgude osalised keskpanga signaalidele soovitud moel reageerivad.

«Laiem arutelu on praegu siiski see, kas keskpangad peaks selgelt kohustuma inflatsiooni möödalaske hüvitama, kui nad on olnud küllaltki palju aega allpool oma inflatsioonisihti,» rääkis Lagarde. «Kui selline strateegia on usutav, siis võib see tugevdada rahapoliitika võimet stabiliseerida majandust, kui see jõuab alumise piirini. Seda sellepärast, et inflatsioonisihi ületamise väljavaade tõstab inflatsiooniootusi ja seetõttu langetab reaalseid intressimäärasid.»