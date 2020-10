«Võtsin tunni ajal amfetamiini välja ja tegin kõigi ees triipu»

Saue vallas asuv Lootuse Küla on Märt Vähi ja tema poja Andrew’ 2000. aastal asutatud MTÜ, mille eesmärk on aidata alkoholi- ja narkosõltuvusega inimesi. «Kõigepealt teeme inimesega intervjuu. Kui see on tehtud, siis vaatame, mis gruppi ta täpsemalt kuuluda võiks. Meil on grupid, kus tegeletakse erinevate asjadega: ehitus, toitlustus, haldus, vabatahtlike päästeselts. Me vaatame inimest ja proovime mõista tema võimekust,» räägib Lootuse Küla tegevjuht Raiman Kukk, kuidas käib inimese vastuvõtmine Lootuse Külla.