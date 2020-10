Tondiraba park rajatakse Mustakivi tee ja Varraku tänava vahel asuvale mitmekümne hektari suurusele alale. «Me ei tea, kuidas majandusel hakkab minema, aga loodame, et siiski õnnestub selle pargi idee ellu viia. Varem taheti siia rajada golfiväljakut, mis oleks tähendanud, et kogu piirkond on ühe spordiala käsutuses. Lõpuks aga ei suutnud golfiliit seda plaani ellu viia ja minu arvates, jumal tänatud,» ütles linnapea Mihhail Kõlvart Lasnamäe elanikele uue pargi rajamise plaane tutvustades. 2013. aastal oli Edgar Savisaare linnavalitsus Lasnamäe golfikeskuse plaanist igati huvitatud ning toetas selle projekteerimist 120 000 euroga.