Eesti lühiuudised

Valitsus on otsustanud, et Tallinna Haigla tuleb valmis ehitada Euroopa Liidu taaskäivitamisrahastust, mis on ellu kutsutud koroonakahjude tagajärjel tekkinud majanduskahjude leevendamiseks. Ent selle raha reeglid näevad ette, et ehitus peab algama hiljemalt 2023. aastal. Tallinna Haigla aga on veel projekteerimata ja detailplaneering kehtestamata, mistõttu ei pea kriitikud seda plaani realistlikuks. «Meie soov on igal juhul see haigla reaalselt ära teha. Me saame aru, et see ajakava on ambitsioonikas, aga me olemegi tavapärasest erinevas olukorras,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik (Keskerakond). Ta selgitas, et globaalsed pandeemiad aja jooksul pigem sagenevad kui harvenevad, ja Tallinna haiglavõrk peab selleks valmis olema. ERR