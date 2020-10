Kirurg räägib, millised traumajuhtumid põhjustavad Eestis enim surmasid

«Õnnetus võib juhtuda igas vanuses ning väga tihti on see seotud noorte inimestega. Õnnetusjuhtumid on vanusegrupis 1–44 aastat peamine surmapõhjus,» ütleb dr Saar. «Väga murettekitav oli leid, et trauma tõttu hukkunutest 51 protsendil esines surmahetkel alkoholi­joove.»