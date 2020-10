Turismifirmad ootavad reisileevendusi

«Ühel nädalal otsustab valitsus ühtemoodi, järgmisel nädalal teistmoodi. Paraku laiale avalikkusele ja turismiasjaosalistele jääb otsuste loogika arusaamatuks. Igal otsusel on tagajärg. Kaks kolmandikku meie töötajatest on tänaseks koondatud. Kuna see on põhimõtteliselt ettevõtluskeeld, siis koondamine turismivaldkonnas jätkub,» rääkis Arhipova.