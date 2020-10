Klantspildiäpp Instagram kasvab aktivistide kantsiks

Just noori läkski Attenborough sotsiaalmeediasse püüdma ning statistikaandmebaasi Statista kohaselt on Instagram selleks igati õige koht: 70 protsenti selle kasutajatest on alla 35 ning üle kolmandiku alla 25 aasta vanad.

«See on nende maailm ja nende homne. Mina ei ole siis enam siin, nemad on. See on nende jagu ning kui nemad pole veendunud, et see on oluline, raiskame meie oma aega,» selgitas Attenborough oma sotsiaalmeediamissiooni BBC-le. «Ma tunnen end privilegeerituna, et nad kuulavad, mida minusugune vanatoi räägib.»