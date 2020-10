Jaak Jõerüüt: mida teha Valgevenega, koroonahirmuga ja eesti keelega?

Lähtudes sellest, mida on avalikult teada seoses Valgevene – Venemaa – Euroopa Liidu kolmnurgaga, on tegu pudru ja kapsastega. Mitte­legitiimseks peetav Valgevene igavene liider Lukašenka üritab toetuda ainult Putini Venemaale, ja Putin lubab talle ka abi.

Tsihhanovskaja aga arvab, et Putin mõistab, et Lukašenka jutt on ainult ühe inimese fantaasia, sest «härra Putin on tark juht». Veel üks Valgevene opositsiooni esindaja Veronika Tsapkala ütles Tallinnas otse kaamerasse, et ta loodab, et Putin astub hoopis Valgevene rahva poole, mitte diktatuuri poole, ja siis saab Putinist valgevene rahva kangelane. Kõik targa juhi peale lootjad peaks lugema ka Rein Ruutsoo lugu «Poliitikast ja moraalist», mis räägib Navalnõi juhtumist (ERR, 3. oktoober 2020).