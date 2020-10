Ivari Ilja: kas Eesti saab endale kunagi ooperiteatri?

«See saal on väga väike ja väga armas «kammersaal», aga ehitatud sõnateatriks. Seal on väga halb akustika ja laulda väga raske. Mul on suur hääl, aga Estonias on alati tunne, et kuulajani see ei jõua. /…/ Miks meil ei võiks olla läbimõeldud ilusa ja uhke arhitektuuriga ooperimaja-konverentsikeskus, mis on visuaalselt efektne, seest korralik, nüüdisaegne, hea akustikaga, ooperile sobiva saaliga.» Nii on intervjuus Postimehele öelnud Eesti üks kõigi aegade edukamaid ooperilauljaid, maailmakuulus bass Ain Anger (Postimees Arter, 5. november 2016).