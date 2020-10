Svetlana Skrebneva: põlevkivitööstus vajab uut hingamist

Nagu ikka, õigus on mõlemal ja mitte kummalgi. Põlevkivi maa sisse jätmine on rumalus, kuid temast elektri või õli tootmine on seda samamoodi. Ma ei ole põlevkiviekspert, ma ei ole ka majandusekspert ja ma ei oska ennustada täpselt tulevikku. Kuid ma olen idavirumaalane, kes tahab, et Eesti oleks jõukas ja puhta loodusega riik.