Vlasi Sinjavski: euromängult on hea koondisse tulla

«Nagu Kostja [Vassiljev] eelmisel korral rääkis, Eesti liigast koondise eest mängima minna on raske. Arvan, et pärast järjest peetud eurosarja mänge on parem minna. See on hea kogemus, mille pealt koondisse tulla, kogesime kiiremat mängutempot,» ütles Sinjavski Postimehele antud intervjuus.