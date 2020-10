Möödasõitja tõi põlevast majast välja eaka mehe

Kannatanu anti üle kiirabile. Päästjad leidsid kustutustööde käigus maja esikust tuhaämbri, millega esialgu põlengu süttimist seostati. Eile selgus siiski, et põleng sai alguse hoopis gaasipliidil tehtud söögist. «Võimalik, et majas olnud mees üritas ise veega tulekahju kustutada, aga rasvapõlengut veega kustutada ei tohi, mistõttu võis tuli hoogsamaltki edasi levida,» ütles Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik. Ta lisas, et süttinud oli ka gaasiballoon.