Füüsika-Nobel anti mustade aukude avastamiseni viinud teaduse eest

Nagu selgitas laureaate tutvustanud Rootsi Teaduste Akadeemia ja Nobeli Komitee liige Göran Hansson, olid teadlased juba sadu aastaid tagasi ennustanud, et midagi mustade aukude laadset võib olemas olla, kuid paljud pidasid seda siiski gravitatsiooniteooria iseärasuseks. Einsteini üldrelatiivsusteooria viitas küll nende olemasolule, kuid ammendavaks tõestuseks vajalik matemaatika oli liialt keeruline. Ka Einstein ise oli mustade aukude olemasolu osas kõhkleval seisukohal.

Nobeli auhinna rahalisest preemiast 50% lähebki Sir Roger Penrose'ile, kes näitas 1960ndatel läbi keerukate matemaatiliste mudelite, et mustade aukude olemasolu on Einsteini üldrelatiivsusteooria vältimatu järeldus ning nende tekkimine on loomulik ja ootuspärane protsess.