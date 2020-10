Riigikogus arutati 22. septembril Eesti meretransiidi väljavaateid 2040. aastani. See teema on vaieldamatult tähtis nii majanduslikus kui ka poliitilises mõttes.

Nimelt on Venemaa propaganda juba kümmekond aastat pruukinud Balti transiidi teemat siinsete riikide survestamiseks. Septembri keskel ilmus Balti riikide venekeelses meedias rohkelt lugusid, kuidas Läti ja Leedu valitsuse russofoobse poliitika tõttu on Venemaa transiit kokku varisenud. Propaganda autorid ei varjagi oma vaimustust ja kinnitavad auditooriumile, et niimoodi «karistab» Venemaa Balti natsionaliste venelaste diskrimineerimise eest.