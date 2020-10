Peeter Järvelaid: kas eakate vaesus on seaduslik?

Rahandusega kursis olevatele inimestele on isegi pisut piinlik meenutada, et kui eelarve on defitsiidiga, siis on väga raske öelda, milliseid kulusid tehakse defitsiidi, milliseid jooksvate tulude arvelt, sest vaid osa eelarvetuludest on sihtotstarbelised. Kui defitsiit moodustab avaliku sektori eelarvetest kokku alla 15 protsendi ja on tasakaalus avaliku sektori investeeringutega, sotsiaalkulutused moodustavad umbes poole ning võlatase on Euroopa Liidu madalaim, siis ei ole nagu eriti põhjust paanika tekitamiseks Eesti lõdvenenud eelarvepoliitika pärast praeguse majanduskriisi tingimustes. Seda eriti teiste riikide fiskaalpoliitikaga võrreldes. Näiteks Soome planeerib umbes 18-protsendilist defitsiiti eelarve mahust.