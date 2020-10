Martin Raude: kohtuniku maailmavaade jäägu saladuseks

Osa ookeanitagustest aruteludest on jõudnud ka Eesti leheveergudele, kuid tunduvalt vähem on leidnud kajastamist, et nende kahe aasta jooksul on Eestis nimetatud ametisse seitse uut riigikohtu liiget. Viimati alles eelmisel nädalal. Millest selline erinevus?