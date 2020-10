Ilmar Tomusk: eestikeelne ärinimi on võimalik

Emakeele Selts ja Eesti keelenõukogu kuulutasid käesoleva aasta märtsis koostöös haridusministeeriumiga välja konkursi «Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi». Võistluse statuut ütleb, et ilus eesti äri- või ettevõttenimi on eestikeelne, kõlalt ja kirjapildilt eestipärane, kujundlik ja eristamisvõimeline; nimel on oma lugu, mis kajastab nimepaneku põhjendust, nt seost ettevõtja tegevusvaldkonnaga, aja- või kultuurilooga, ettevõtja endaga.