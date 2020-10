Hambaimplantaatide tootjaid on maailmas tuhandeid. Patsient üldjuhul ei tea, mis talle suhu pannakse, sest kõigel, mis Eestisse jõuab, on CE-märgis. «Uuendusliku» Portugali meetodiga «All on 4», mis suutvat teha imesid, paigaldatakse patsiendi lõualuusse kaks implantaati otse ja kaks viltu. Viimaste pkkus ületab hoolimata ravijuhistes soovitatust 15 millimeetri piiri. Kui aga lõualuu peaks näiteks põletiku tõttu kahjustada saama, ei ole kruvil luus kuhugi toetuda.