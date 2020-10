Majanduse lühiuudised

Kalev Spa taotleb riigilt 12 miljonit eurot laenu

Tallinna kesklinnas asuva Kalev Spa operaatorfirma Kalevi Veekeskus taotleb Kredexilt 12 miljonit eurot laenu varasemate laenude refinantseerimiseks. Kalevi Veekeskuse juht Piret Betlem märkis kirjas kultuuriminister Tõnis Lukasele, et ettevõte on sattunud Covid-19 pandeemiast tingitud piirangute tõttu pankade jaoks riskantsesse sektorisse. Veekeskuse soov on seoses pandeemiaga ja jätkusuutlikuma finantsplaaniga vähendada praegust igakuist laenumakset, aga kuna kulutusi pole võimalik märkimisväärselt vähendada, on ettevõtte sunnitud üle vaatama oma tulupoole. BNS