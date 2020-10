Uus seadus teeks pangakontode sulgemisele lõpu

Riigikogus on tasapisi algatatud krediidiasutuste seaduse muutmine, mis teeks Eestis tegutsevatele pankadele kohustuslikuks pangakonto teenuse pakkumise juhul, kui soovijaks on Eesti kodanik, Eesti elanik või Eestis registreeritud juriidiline isik.

Seadusemuudatuse algatajad – riigikogu rahanduskomisjoni liikmed, reformierakondlased Eerik-Niiles Kross ja teised – põhjendavad seda asjaoluga, et pangad on kontosid sulgenud ehk liiga kergekäeliselt – põhimõttel «tahan, teenindan, ei taha, ei teeninda» ning samuti on seadusemuudatuse algatajatele pinnuks silmas, et pangad võivad väga lühikese etteteatamise peale pangakonto ühepoolselt üles öelda ega pea seda ka kuidagi põhjendama. Olukord pole nende hinnangul põhiseadusega kooskõlas ning vajab muutmist. Praegu on tegu alles muutmise eelnõuga, nii et kas ja millal see läbi läheb, pole veel selge.

Ettevõtted püha viha täis

Eelnõu tervitavad kahel käel ettevõtjad, kellele pankade praktika on pikalt vastu käinud. Eesti Väikeste ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni juhatuse liige ja ettevõtja Ron Luvištšuk ütles, et seadusemuudatus on väga vajalik ja ammu oodatud. Tema sõnul on probleem tõsine. «Viimase nelja aasta jooksul on Eestis tegutsevad pangad sulgenud arvestuslikult umbes nelikümmend tuhat pangakontot. Ainult murdosa suletud arvetest kuulusid firmadele, keda võis kahtlustada rahapesus. Kõik muud olid firmad, kes ühel või teisel põhjusel jäid pankade hammasrataste vahele,» rääkis Luvištšuk. Tema andmetel on rahapesuvastase võitluse egiidi all kannatada saanud kõik: Eestis elavad välismaalased, välismaalastele kuuluvad Eesti firmad, Euroopa Liidu residentidele kuuluvad Eesti firmad, e-residentidele kuuluvad Eesti firmad, isegi Eesti residentidele kuuluvad Eesti firmad.

Neid juhtumeid, mis ettevõtjatel harja punaseks on ajanud, ei jõua kokku lugeda. «Tean juhtumit, kus Eesti kodanikule kuuluvate firmade pangakontod suleti 24-tunnise etteteatamisega, kusjuures kõik firmad, kelle pangakontod suleti, tegutsesid aktiivselt Eestis ja neis töötas peaaegu 40 inimest. Küsimusele, miks nii tehti, saadi vastus: «Pank enda otsust ei kommenteeri.» Teine juhtum: Eestis elavale Saksa kodanikule kuuluva firma pangakonto suleti alaliselt. Põhjuseks toodi: «Vähene seos Eestiga,»» kurjustas Luvištsuk.

Ta nentis, et asja taga on pankade soov vähendada riske, lisaks peavad nad olema teadlikud ka oma klientide klientide klientidest. See võtab päriselus aga üsna absurdseid mõõtmeid. «Kõige kurioossem lugu, mida olen kuulnud, oli see, kui Eestis tegutsev pank nõudis, et klient esitaks mitte ainult lepingud firmadega, kellele kaupa müüdi, mitte lihtsalt ostjafirmade registreerimisdokumendid, vaid ka ostjafirmade juhtkonna passikoopiad ja ruumide kommunaalmaksete arved. Peab mainima, et kõik ostjad olid ELi firmad nn vanast Euroopast,» kirjeldas Luvištsuk. Monopoolses seisundis pankade säärane tegutsemine kahjustab tema sõnul tugevalt nii Eesti mainet kui ka siinset majanduskeskkonda.