Marek Reinaas: kohalikud valimised võiksid olla hajutatud

Juba pikemat aega jaurab kogu Eesti teemal, kas kohalike omavalitsuste valimistega samal päeval on kohane teha rahvaküsitlust või mitte. Iseenesest pole ju rahvaküsitluses midagi halba – ikka on tore inimeste arvamust teada. Niikaua kuni küsimus on adekvaatne ja arusaadav. Minu poolest võiks küsida, kas inimesed tahavad vähema töö eest rohkem palka. Või et kas koerad on paremad kui kassid. Või kas meie põhiseaduses peaks olema kirjas, et Eestis peaks kogu aeg paistma päike. Eks küsimus ise räägib küsijatest tihti rohkem kui saadud vastused.