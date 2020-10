Jekaterina Minkova: lapse aitamiseks tuleb skeemitada

Lähisuhtevägivalla tõttu kannatanud lastega töötavad spetsialistid otsivad paaniliselt rahastust psühholoogiteenuse jaoks, kuna riiklik süsteem selle tagamiseks on kaootiline. Selliste olukordadesse sattunud lastega töötavaid häid psühholooge on nii vähe, et järjekorrad on lausa kuudepikkused. Liiga pikk ootamine võib aga tuua pöördumatuid tagajärgi.

Näiteks tuleb asenduskodudel miskipärast tänada poliitikuid katuseraha eest, sest muidu ei oleks nad võimelised perevägivalda kogenud lastele psühholoogilist abi nii suures ulatuses pakkuma. Ja tegelikult võiks ametnikelt küsida, millised nõuded on kehtestatud asenduskodudele, kas psühholoogiline abi oma kodust lahkuma pidanud lastele on üldse nõutud või on nõuded nii üldsõnalised, et ei kohusta asenduskodusid millekski. Ja huvitav, kas teatakse, millises asenduskodus käib kohapeal lastega tegelemas väljaõppinud spetsialist. Hind, millega asenduskodu teenust omavalitsuste poolt n-ö ostetakse, on nii madal, et sellega päriselt spetsialiste ei palka.