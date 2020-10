Nobeli kirjanduspreemia läheb tänavu ilmselt väljapoole Euroopat

Kahtlemata on üks põhjus see, et maailmal on praegu märksa fundamentaalsemaid probleeme, kuid osaliselt on asi ka eelmise aasta võitjates.Mäletatavasti teatati eelmine aasta vahepealsete skandaalide tõttu korraga kaks võitjat: 2018. aasta eest määrati see poola kirjanikule Olga Tokarczukile ning 2019. aasta eest Austria kirjanikule Peter Handkele. Kui Tokarczuki preemia võeti vastu kirjandusringkondade mõistvate noogutustega, siis Handkele preemia määramine osutus tõeliseks tüliõunaks tolle konfliktsete poliitiliste avalduste pärast. Kui siia lisada Rootsi Akadeemia liikme Anders Olssoni avaldus, et preemiat hakatakse määrama rohkem ka muu maailma autoritele kui eurooplastele, andis kahele eurooplasele auhinna määramine konfliktse signaali.