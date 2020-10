Turismifirmadest saan ma väga hästi aru. Loomulikult on see sektor rohkem löögi all, nemad soovivad leiba teenida ja oma tegevust planeerida. See on ka põhjus, miks valitsus arutab sel neljapäeval kõiki lennupiirangutega seonduvaid küsimusi. Tõsi on see, et praegu jäid konkreetsed ettevõtjad ilmselt mõnes mõttes hammasrataste vahele seetõttu, et valitsus polnud jõudnud veel püsivat seisukohta kujundada. Ent ajutise erandi põhjal ei saa teha pikaajalisi järeldusi. Ajutine erand tõesti tehti, kuna tegemist oli kriitiliselt olulise lennuga, mitte puhkusereisiga.