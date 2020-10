Tšehhov linnateatris: plekk ja kurgid – üks nukker etendus

Just sellistesse purkidesse laovad kogu etenduse jooksul kurke töökas ja õnnetu Vanja (Simo Andre Kadastu), Sonja (Kristiin Räägel) ja majapidajanna (Annika Rohtväli). Nad töötavad mingis punkrit meenutavas põllumajandusliku firma laos: lae all on valla löödud tilluke aken, kust kostab kord lehma ammumist, kord sea ruigamist.