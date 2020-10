Eelviimasel linnaosakogu koosolekul tahtis selle esimees Ülle Rajasalu (RE) teada, kuidas on lood artiklite avaldamisega linnaosalehes. Pärast eelmisi kohalikke valimisi lepiti kokku, et iga linnaosakogu liige saab aastas avaldada ühe arvamusartikli üks kord kuus ilmuvas Pirita lehes.

«Eelmise aasta detsembris jäi Rajasalu artikkel avaldamata. Selle kohta ütles Liinat, et tema valeväiteid ei avalda. Minu haridusteemalise artikli kohta öeldi ka, et minu väited ei ole õiged ja et valet ei avaldata,» rääkis linnaosakogu liige Lea Nilson (Isamaa). Nilsoni artikkel ilmus Postimehe veebis.