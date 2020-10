Jazzkaarel helisevad staarid ja loodushääled

Jazzkaare peaesineja on üks praegusaja säravamaid Ameerika džässlauljaid Dee Dee Bridgewater, kelle viiskümmend aastat kestnud karjäär on jätnud sügava jälje vokaaldžässi arengusse. Elamusliku kontserdi pakub maailmaklassist Norra tandem: pop-džässlauljatar Silje Nergaard koos silmapaistva džässpianisti Espen Bergiga. Esimest korda Eestis esinev Rootsi fenomenbänd Dirty Loops on kuulajate südamed vallutanud plahvatusliku energia, originaalsuse ja meisterlikkusega.