Eesti lühiuudised

Eesti Haridustöötajate Liidu (EHL) juht Reemo Voltri (pildil) teatas eile, et valitsuse, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning EHLi õpetajate palgaläbirääkimistel selgus, et õpetajate palka 2021. aastal ei tõsteta. «Olukorra muudab veelgi halvemaks riigieelarve 2021.–2024. aasta strateegia, mis ütleb väga selgelt, et järgmised neli aastat õpetajate töötasu ei tõuse,» lisas ta.

«Kui valitsus kaalub õpetajate palgad järgmiseks neljaks aastaks külmutada, siis tuleb kindlasti kas või streigiga kaitsta Eesti väga head haridust ning õpetajaid, kes on Eesti riigi eduloo garantiiks,» nentis EHLi juht. Haridus- ja teadusministeeriumist selgitati, et koroonakriisi tõttu on majandus kannatada saanud ja ministeerium püüab niigi kärpeid vältida. «Paraku teisalt tähendab see seda, et tänastes ebakindlates oludes ei ole võimalik lubada ka palgatõusu,» lisati teates. PM