Karl Jakob Hein unistab Arsenali esindustiimi debüüdist

Arsenali väravavahtide osakond on suve jooksul veidi muutunud. Ning vähemalt paberil võiks see Eesti mehe võimalusi suurendada. Esiväravavahiks on Londoni klubil endiselt 28-aastane sakslane Bernd Leno, kuid eelmisel hooajal teda vigastuspausi ajal asendanud ja väga hästi hakkama saanud sama vana argentiinlane Emiliano Martinez liitus ligi 19 miljoni euro suuruse üleminekutasu eest Aston Villaga.