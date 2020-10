Kõrvitsapõld pani turismibussidki peatuma

Nooruke Mooni on kui takjas peremees Tarmo Pärna küljes kinni, kui too autole hääled sisse lööb, et kõrvitsapõllul toimuvale pilk peale visata. FOTO: Riina Martinson

Võhma külje all asuva Luige talu neljahektarilisest põllust on isegi täiskasvanul võimatu naeratuseta mööda sõita, sest põllutäis eri toonis oranže kõrvitsaid tundub hiiglasliku pallimerena. Talu peremees Tarmo Pärn tõdes muheledes, et praegu on olukord pisut rahulikum, sest veel koristamata põld on maanteest natuke eemal, aga mõne nädala eest, kui veel tee kõrval asuv põld kõrvitsaid täis oli, peatusid seal alatasa autod, kust inimesed erilist vaatepilti uudistama tulid.