Nädala mõte: lubadusi murdes

Veel kümmekond päeva tagasi ütles maaeluminister Arvo Aller, et põllumeestele mõeldud 15,3 miljonit on riigieelarves sees. Kuigi Riigikogule antud eelnõu seletuskirjas on valitsuse prioriteetide loetelus mustvalgel kirjas: „Jätkatakse põllumeestele tõuaretustoetuste ning üleminekutoetuste maksmist,” pole toetust ennast sentigi. Kas kärpimistuhinas ununes prioriteetidest maha võtta?