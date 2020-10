Koprad paisutasid maisipõllule järve

Selgus, et koprad olid põllu kõrval olevale Põdra ojale ehitanud maisivartest tammi, mis kergitas veetaseme põlluga võrdseks ja ala valgus vett täis.

„Kombain hakkas ringiga põllu äärest tulema ja sõitsid sisse,” rääkis tulundusühistu Villa Piim juhatuse liige Kalle Nukka. Koormatäis saaki tuli veoautost maha kallata, et masin üldse mudases pinnases liikuma aidata. Mahajäänud saagikoormaga pole enam midagi teha, ilmselt jääb see metssigadele söögiks. Enam seda kätte ei saa, sest lisaks kobrastele sonkisid ka mehed masinatega tubli paar tundi maad, et kinnivajunud kombain ja veoauto kätte saada. Koristamata jääb umbes viie hektari suurune ala, sest sinna peale ei julgeta enam masinatega minna.