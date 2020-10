Lihaveisekasvatajate tulevik tundub tume

Kindlust ei ole

„Oleme ekstensiivne tootja, kelle loomad kasvavad vaid rohusööda peal,” täpsustas Annikov. Selliselt on toimetatud üle kümne aasta ja vasikamüük on läinud hästi. On saadud investeerida hoonetesse ja tehnikasse. Kuid koroona muutis kõike. „Järsku ei taheta enam vasikaid, lihaloomade kokkusostuhinnad on langenud, mingit kindlust enam pole,” nentis Annikov.