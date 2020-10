Kriisikanad veetsid suve luksuses

Sillaotsa talus kanu pidavad Viire ja Mart Martma rendivad kanu välja. Viire Martma ütles, et tänavu kevadel küsiti rendikanu eriti palju ja neid saadeti laiali umbes 30 peresse. Ka linna, näiteks ühed kanad veetsid suve Tallinnas Kristiine linnaosas. „Nemad olid väga julged ja elasid lausa luksuses – perenaine oli neid toitnud tatrapudru ja hakklihakastmega. Loomulikult olid neil ka nimed,” rääkis Martma. „Üldiselt on kanad elanud kenades kanamajades, mõni uhkemgi kui laste mängumaja. Mul on väga hea meel, et kanapidamine on hoogu sisse saamas ja inimesed ka mõistavad, mis töö käib kaasas kanadelt munade saamisega.”