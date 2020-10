Parimaid mahetootjaid ühendab soov loodust säästa

Kolm põlvkonda põllumehi Kiigi talu pidamisse on aktiivselt kaasatud kõik kolm põlvkonda, ametlikult võttis selle üle Arnold ­Kivistik ­(keskel sinises). FOTO: Kristina Efert Noor ja hakkaja Arnold Kivistik peab Kosel Liiva külas Kiigi talu, mille ta võttis üle vanaemalt Elle Kivistikult. Arnold teatas juba kümneselt perekonnale, et ega ta kuhugi lähe, vaid jääb koju. Tegelikult on kõik kolm põlvkonda aktiivselt talupidamisse kaasatud. Mahemärki omab talu 2012. aastast. Kui Arnold talu 2016. aastal üle võttis, jätkas ta mahedalt. Talul on põllumajandusmaad 143 hektarit. Kõige suurema pinna võttis tänavu enda alla Sangaste rukis (44 hektarit), peaaegu sama suurel pinnal kasvas kaer. Heinaseemet kasvab 14 hektaril. Samas on seemnehind püsinud stabiilsena erinevalt näiteks rukki teraviljast. Võrreldes heade aegadega on maherukki teravilja hind langenud kuni kolm korda ja on igasuguse loogika vastu odavam tavarukki hinnast, mis mahetootjaid kõvasti nörritab. Kiigi talu heinaseeme eksporditakse valdavalt Soome. Seemnekasvatuses tehakse koostööd Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadlastega. Talul on plaan soetada optiline sorteer, mille abil saab sorteerida heinaseemet kõrgemasse klassi. Plaan on maad juurde saada. Kui intensiivset põllumajandust viljeletakse elumajade ümber, siis elanikest maaomanikud eelistavad maad välja rentida mahetootjale. Kiigi talu võtab need siis rõõmuga üle. See suund õnneks süveneb, mahemaa osakaal Eesti põllumajanduses tasapisi kasvab.

Mahemesinikud soovivad sisetalvitumist katsetada Harro Rannametsa sõnul on raske mahemett turustada, sest suurtes kogustes seda ei osteta. FOTO: Kristina Efert Lääne-Virumaal Väike-Maarjas asuv meetootmine on kolme mehe projekt. Enamik meest toodetakse kaubamärgi Muhe Mesi all tavatootena. 1300 mesilasperest on mahedad üle 400. Et aga dokumendid oleksid korras, käib mahetootmine eraldi ettevõttes, mida juhib Harro Rannamets. Tema on olnud mahetootmise entusiast. Harro kolleeg Mart Kullamaa sai oma esimese mesilaspere 12aastaselt. Koos siitkandist pärit Sander Sulasega kutsuti Harro üheks nädalavahetuseks appi mesitarusid ehitama. Ühest nädalavahetusest sai teine. 2013. aastal läks Harro Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli mesindust õppima. 2015. aastast on osaühingul Ehe Mesi mahesertifikaat. „See on maailmavaateline küsimus,” lisas Harro. Raske on aga mesilastele mahekorjealasid leida. Otsitakse põllumehi, kellel on mahepõllumaad, mille serva tarusid viia. Mahemett korjavad mesilased metsaaladelt või aladelt, kus kolme kilomeetri raadiuses kasvavad peamiselt mahepõllumajanduskultuurid või looduslikud taimed. Harro sõnul ollakse edasi-tagasi nõus läbima sadu kilomeetreid. Teine probleem on turustamine, sest mahemett suurtes kogustes ei osteta. Eestis on Põllumajandusameti andmetel 2500 mahe­mesilasperet ja Ehe Mesi on Eesti suurim mahemee tootja. Ettevõte on asunud mett pakendama loodussäästlikusse papptopsi. Tulevikus on plaan ehitada mesilastele hoone, kus nad saaksid ka talvituda. Soovitakse proovida mesilasperede sisetalvitumist, minimeerides välistemperatuuri- ja ilmastikuriski.

Maheviljakasvataja panustab automaatikale Kuldar Kuld suurenemisplaane ei pea, sest üksi tegemine seab piirid. FOTO: Kristina Efert Jõgevamaal Väljaotsa külas Lallo talus osaühingut Lalluka pidav Kuldar Kuld on töökas mees. Ta võttis Lalluka isalt üle 2013. aastal. Mahemärki kannab talu 2007. aastast. Varem kasvatati talus lambaid. Lammastele oli vaja kaera kasvatada ja nii tuli viljakasvatus lisaks, kuni tundus, et see on tasuvam tegevus. Lambaid Lallukal enam pole. „Selleks pead olema hingelt lambakasvataja, sest see hoiab 24/7 kinni. Viljaga oled vähemalt talvel vaba,” rääkis Kuldar. Maid on Lallukal 300 hektari jagu. Mahetootmine Kullale sobib. Üks põhjus on ka see, et ta töötab üksinda. Mahesaagid on teatavasti tavatootmisest väiksemad, samas peaks hind olema kallim. Ent siin on tekkinud ebameeldivad käärid. Toodad küll mahedalt, ent müüd tavatootjast odavamalt. Kuldari sõnul võib juhtuda, et kui Euroopa Liidu eesmärgid saavad teoks (veerand viljast tuleb kasvatada mahedana), siis see surub kokkuostuhinna nii alla, et meil pole siin enam võimalik konkureerida. „Loodan jätkata mahepõllumajanduslikku tootmist, suurenemisplaani ei ole, sest üksi tegemine seab omad piirid. Püüan toota efektiivsemalt ja automatiseerides enda jaoks asju lihtsamaks muuta,” lisas Kuldar. Ta on ka Mahetootjate Nõu- ja Jõukoja juhatuse liige.