Jõhvikaid võib korjata lume tulekuni

Parim aeg jõhvikate korjamiseks on septembri lõpust kuni lume tulekuni, sest marjad on siis kõige toitainerikkamad, kuid hilissügisel pärast kerget külma kogutud marjad on see-eest maitselt parimad. Magusaimad on aga kevadised jõhvikad, ent need ei säili ja sisaldavad vähem vitamiine. Kõige kehvemad on augusti lõpus toorena korjatud marjad, sest need on kibedad ja riknevad bensohappe vähesuse tõttu kiiresti, samuti on neis vähe suhkrut, vitamiine ja happeid. Lisaks kahjustab selliste jõhvikate korjamine marjavääte, mille saagikus taastub alles aastate pärast.