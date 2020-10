Taliküüslaugu võib juba mulda pista

Oluline on, et liitsibul lahutatakse küünteks vahetult enne mahapanekut. Tuleb jälgida mahapaneku sügavust, see peaks olema kuni kaheksa sentimeetrit. Tütarsibulate vahekaugus reas on 8–10 sentimeetrit. Soovitatav on külv katta komposti või kõdusõnnikuga 3–5 sentimeetri paksuselt.

Küüslauk on külmakindel taim, mille optimaalne kasvutemperatuur 15–18 kraadi. Kasvuperioodi algul tahab ta niiskust.

Küüslauk eelistab viljakat, sügavalt haritud liivsavi- ja saviliivmulda. Huumusvaestel muldadel antakse eelviljale kõdusõnnikut või komposti. Mulla happesus peaks olema neutraalne, pH 6,5–7,4. Head eelviljad küüslaugule on kõrvitsalised ja kapsad, vältima peaks kartuli ja sibulate järel kasvatamist. Mineraalväetiste kasutamisel arvestada, et hästi mõjub väävel väetise koostises. Uuemal ajal kasvatatakse küüslauku ka taimekastides või anumates. Kasti täitmiseks kasutage köögiviljakasvumulda.

Kevadel tuleb taliküüslaugud vabastada sügisel peale pandud kattest. Rohimine ja pealtväetamine on tähtsamad tööd kasvuajal. Pealtväetiseks on soovitatav kasutada köögiviljaväetist, kevadel antakse väetis siis, kui taliküüslaugutaimed on juba tärganud.

Tavaliselt jõuab koristusaeg kätte augusti lõpul. Koristatakse kuiva ilmaga, järelvalmimiseks pannakse küüslauk õhurikkasse varjualusesse kohta. Hea on koristamisel kasutada aiaharki, millega küüslaugud mullast ettevaatlikult välja kaevata.

Lehed lõigatakse tagasi, nii et jääb 3–4 sentimeetri pikkune tüügas. Säilitatakse kahekraadisel temperatuuril pimedas kuivas ruumis.

Soovitan kasvatada sorte ‘Messidrome’ (haiguskindel sort) ja ‘Germidour’ (ei putku).