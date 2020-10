Suure osa maarahva joogivesi ei vasta nõuetele

Kõik see on saanud võimalikuks, kuna ükski õigusakt ei reguleeri, kuidas või kust üks maamajapidamine endale joogivett hangib. Jah, mingid eeskirjad on, aga järelevalvet omaveevärkide joogivee kvaliteedi üle ei tehta, samuti puuduvad kaevudele, millest tarbitakse vett vähem kui 10 m³ ööpäevas, joogivee kvaliteedinõudeid. Seadusandja eeldab, et inimesed ise seda jälgivad ja tagavad, et nende vesi on kvaliteetne.