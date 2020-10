Hinnatud tordimeistri graafiku järgi sätitakse pulmakuupäevi

Koogisahvri Facebooki lehekülg on täis klientide tänusõnu maitsvate, fantaasiaküllaste ja kaunite tortide-kookide eest, kuid nii suurt tunnustust pole varem olnud. Ettevõte sai vormistatud kolme aasta eest, samas küpsetanud ja suupisteid valmistanud on Maarika paarkümmend aastat. Olgu lisatud, et pagari- ja kondiitritöö põhialuste vallas on naine täielik iseõppija, kuid on täiendanud end tuntud meistrite kitsama suunitlusega koolitustel. Septembris pidanuks väike grupp magusameistreid Eestist lendama Pariisi, et tutvuda sealsete kohvikute valikuga ja teha läbi veganitortide koolitus. Kevadel lükati reis koroona tõttu sügisesse, nüüd jäeti sootuks ära.