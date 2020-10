«O2» on visuaalselt vaimustav maailmaklassi spioonifilm

Filmi «O2» võiks nimetada naljatlevalt Eesti «Tenetiks». Mitte seepärast, et mõlema keskmes on spioonid, mõlemas näeb Pärnu maanteed ja mõlemas on võtmestseen stardirajal ootava lennukiga. Ennekõike on mõlema näol tegemist omas kontekstis üüratu eelarvega linalugudega, mis toodud kinodesse riskantsel, mõlemat jalga lonkava piletimüügi ajal.