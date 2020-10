Aja Auk. Mees, kes leiutas 80ndad

Roth oli see, kes vaatas otsejoones ja meelalt kaamerasse, rind karvane ja tiigrimustriga püksid jalas. Van Halen tundus tema kõrval pigem selline nohiklik, mitte kuigi rokkstaarilik, kui nii võib öelda. Keegi, kes pigem tinutab tinutuskolbiga raadiot kui laseb mullivannis kokaiini, nägu päikesest punaseks põlenud. Ei mäletagi, kes ütles, et kui ta juhtuks sõitma Jimmy Page’iga ühes liftis, siis ta vist teeks hirmust püksi. Omalt poolt spekuleeriksin, et kui juhtunuks see sõit toimuma Jimi Hendrixi, Keith Richardsi või kasvõi Aerosmithi Joe Perryga, oleks selles vast ka kergemat või raskemat kihelust tunda. Aga Eddie Van Haleniga liftis sõita oleks nagu koos naabripoisiga. Kes küll ühtlasi on maailma kõigi aegade üks parimaid kitarriste. On keegi, kes leiutas 80ndad. Keegi, kes leiutas mullet-roki.