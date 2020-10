Seda, kui jõudsalt elurikkus Tartu kesklinna parkides kosuma hakkab, on Karin Bachmanni sõnul ühe suve tulemuste põhjal veel vara hinnata. Võrdlusmoment tekib ajaga. FOTO: Margus Ansu

Lõppenud suvel Tartu kesklinna parkides ellu kutsutud uudse elurikkuse projekti üks eestvedajaid maastikuarhitekt Karin Bachmann tõdeb, et Eestis on seda laadi algatusi võrdlemisi keeruline kõigile mõistetavaks teha, sest meil on seni olnud inimese ja looduse tasakaal näiliselt hästi paigas.