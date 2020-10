Meie igapäevaelu mõjutab e-ühiskond juba sellisel määral, et see on saanud lahutamatuks osaks argipäevast. Enamik meist ei kujuta argipäeva ilma kauglahendusteta enam ette. Igal aastal deklareerivad makse järjest rohkem need, kes ei tea, mis tunne oli seista ametiasutuse treppidel, pihus käsitsi täidetud paberdeklaratsioon, ühel pool seismas hästilõhnastatud daam ja teisel pool küüslaugust kergelt läbiimbunud vanem mužik. See on vaid üks näide, kuid tegelikult on digiriik pugenud kõigisse eluvaldkondadesse.