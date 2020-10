Kavalad leiavad alati viisi: JOKK-skeemid aitavad alkoholimüügipiirangust hoiduda

Valitsus kehtestas 24. septembrist esialgu kuu aega kestva alkoholimüügi öise piirangu, et takistada meelelahutusasutustes, pubides ja baarides Covid-19 levikut. Piirang peaks vähendama öiseid kogunemisi ja ühtlasi tegema lihtsamaks koroonadetektiivide töö puhangu puhul. «Alkoholipiirangu mõte oligi see, et las inimene istub. Ja kui inimene on kaine, siis ega see keset ööd istumine väga lõbus ei ole, siis tuleb väsimus peale ja minnakse koju ära. Teiseks aetakse võib-olla juttu ja pärast teatakse ka, kellega koos oldi,» selgitas valitsuse teadusnõukoja juht Irja Lutsar.