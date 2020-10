Koroonapandeemia järgmine tahk: pealtvaatajad pelgavad spordisaali tulemist

Praegu kehtib siseruumides peetavatele üritustele 50-protsendilise täitumuse piirang. Selge on see, et mida suurema osa piletitulu klubi eelarvest moodustab, seda keerulisem on majandada, kui põhjusel või teisel – praegu mõistagi koroonaviiruse tõttu – publikuhulk äkitselt drastiliselt väheneb või tuleb sootuks pealtvaatajateta hakkama saada.