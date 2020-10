Eesti lühiuudised

Viilma: pärast rahvahääletust võib kooseluseaduse rakendusaktid vastu võtta

Kui rahvahääletus on abielu mehe ja naise vahelise liiduna ära defineerinud, võib riik ära lahendada ka koos elavate paaride juriidilised probleemid, leiab Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Kirik ise aga abielu kuidagi teisiti kui mehe ja naise vahelise liiduna toetada ei saa, sest seda näeb ette pühakiri, mida muuta ei saa, lisas Viilma. «Meie jaoks on pühakiri kõrgemal põhiseadusest või vähemalt on nad kooskõlas. Ei taha, et tekiks olukord, kus üks on teisest kõrgemal. Pühakirja me muuta ei saa, aga põhiseadust on võimalik muuta. Aga kui on võimalik läbi viia rahvahääletus selle küsimuse fikseerimiseks, pole tingimata vaja minna põhiseadust muutma,» selgitas peapiiskop. ERR