Viljandi poliitik ei pääsenud peksusüüdistusest

Kannatanu advokaat Raivo Bergson sai kolmapäeval vahetult enne tööpäeva lõppu prokuratuurilt teate, et oportuniteedi määrus on tühistatud. Juhtivprokurör Saskia Kask kasutas õigust tühistada alluva määrus, kui see on põhjendamata. Kask leidis, et Valter Vaha pani teo toime eriti alandaval viisil, ning seetõttu on avalik menetlushuvi olemas.