Maarja Vaino: kuidas reguleerida viha?

Mõne protsessi puhul on ilmne, kuhu asi välja viib, kui seda protsessi miski ei väära. Nii näiteks on kindel, et kui saagida puud, kukub puu lõpuks maha. Või kui lasta vett klaasi, siis ühel hetkel saab klaas täis ja hakkab üle ajama. Lihtsad füüsikaseadused. Millegipärast ei taheta aga uskuda, et teatud vääramatud seaduspärad kehtivad samamoodi ka ühiskondlikes arengutes. Vastupidi: ühiskondlike protsesside puhul võib kohata palju soovmõtlemist. Näiteks eeldatakse, et kui Eestisse tuleb igal aastal natuke uusi sisserändajaid, siis see ei vii vääramatult sinnamaani, et mõne aja pärast on neid juba paljuke. Ja et pikemas perspektiivis on uusasunikke rohkem kui põlisrahvast. Samuti näib osale inimestest, et kui hakata seadusega reguleerima inimeste õigust oma mõtteid ja tundeid väljendada, on selle tagajärjeks suurem sõnavabadus ja paremad inimesed, mitte aga tsensuur ja väiklane pealekaebamisühiskond. Sellises kontekstis muutub jälle aktuaalseks Franz Kafka romaani «Protsess» tuntud alguslause: «Keegi pidi Josef K. peale valetanud olema, sest ilma et ta midagi kurja oleks teinud, võeti ta ühel hommikul vahi alla.»